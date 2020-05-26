（中華開發技藝職能獎學金助苗栗大湖農工郭同學，榮獲2020全國技能競賽中區分區競賽「模具職類」銀牌。圖／中華開發提供）

中華開發金控透過旗下中華開發文教基金會自2017年起成立「技藝職能獎學金」，獎助家境清寒、具備技藝職能潛力的學子踏實築夢，迄今累計發出350萬元獎學金，幫助超過300位學生朝向專業達人的目標邁進。中華開發文教基金會表示，「技藝職能獎學金」持續徵件中，培育青年學子的一技之長。

以接受獎學金的苗栗縣國立大湖農工機械科高三郭瑋平為例，郭同學來自清寒務農家庭，國一開始打工賺取學費及生活費，堅持完成學業。他在國中時就明白一技之長的重要，因此選擇高職機械科，甚至成為技職選手，三年苦練，終於在全國技職競賽中區分區競賽獲得模具職類銀牌。郭瑋平說「感謝中華開發獎學金讓他畢業前可以全力以赴準備比賽，畢業不怕沒工作！」

近年來，獲得中華開發技職獎學金的優秀青年學子在不同的領域紛紛傳來捷報：畢業於虎尾農工的王瑋智同學，以目標通過國手資格選拔賽申請獎學金，獲得中華開發連續九個月的生活費補助，讓他專心投入台南職訓局訓練，在去年代表國家參加俄羅斯喀山第45屆國際技能競賽石膏技術與乾牆系統(粉刷)職類獲優勝；目前就讀育達高中美髮科高三趙書慈、陳君儀，以2019年全國技能競賽美髮職類決賽第一和第三名成績申請獎助，獲中華開發技職獎學金美髮材料費補助，目前正努力準備今年九月的國手資格選拔賽。

中華開發文教基金會表示，基金會「我們班的小飛象」獎助計畫和「技藝職能獎學金」長期協助國內資源缺乏的孩子適性發展，讓具有特殊優勢潛力的學子，也可以擁有在其他領域圓夢的機會。新年度中華開發技藝職能獎學金持續徵件中，相關資訊請參考基金會網站。

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