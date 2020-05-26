潤隆（1808）擁有現金殖利率題材，在手存量夠，今（26）日隨大盤大漲而股價重返60元關卡，回到二月下旬高點，大漲1.1元，為營建股焦點之一。

潤隆2019年度合併營業收入淨額為41.98億元，年減96.46億元；合併稅前淨利為7.41億元，EPS為2.13元。主要係因去年度未有新完工建案可認列營建收入，而其他新建案正興建及預售中，尚未達到認列營收標準，導致雖仍依計畫銷售但營收及營業淨利皆較2018年度減少。

但董事會仍霸氣配發去年度股利達現金2元、股票2元，一共4元。

展望今年，潤隆表示，將積極去化餘屋，推案方向亦鎖定首購住宅，由於有台中「NTC國家商貿中心」商辦經驗，未來主要會朝住宅及商辦市場耕耘，目前規劃及預計推案的建案有基隆「德安」、台北「文山萬芳」、新北「中和圓通」、桃園「青昇段」、台中「西屯惠安」及桃園「市政潤隆」的成屋銷售等案。

不過未來幾年，潤隆完工交屋將邁向高峰。

(工商 )