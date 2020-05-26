世界衛生大會（WHA）第一階段視訊會議上周落幕，並將於年底復會。外交部國際組織司司長陳龍錦今天表示，今年國際上空前強勁支持台灣，希望未來能看到「滾雪球效應」，支持我案動能會不斷增強，速度會越來越快。

陳龍錦說，WHA暫時告一段落，但是接下來還有延長賽，相關同仁正在檢討今年推案過程，看有沒有哪些能精進的作為，適當時機會再詳盡報告。

陳龍錦指出，今年國際上空前強勁支持台灣，這是政府跟民間共同努力成果，我們會繼續跟政府相關部門與民間熱心團體的合作，加強與友邦和理念相近國家溝通聯繫，希望未來能看到「滾雪球效應」，支持我案動能會不斷增強，速度會越來越快。

陳龍錦表示，雖然大家都希望年底復會的時候有實體會議，但是因為疫情的不確定性，不能排除到時依舊是採虛擬會議形式召開。我們最關切的是14個友邦提出邀請台灣參與WHA的提案，到時候能依據議事規則獲得適當處理與討論。

(中時 )