科大統測，二信奪1榜首2榜眼，榜首詹莉萱（右起）、榜眼左宇辰及張俊欽（左一）（二信高中提供／許家寧基隆傳真）

二信在全國各類群前十名囊括10人，並達成五大類科榜首「完全打擊」。（二信高中提供／許家寧基隆傳真）

全國科大技專統測放榜，基隆市二信高中出了1榜首、2榜眼，也是基隆第一次產生外語群的狀元，應用英語科的詹莉萱，擁有多益英檢920分程度，目標以台科大學應用外語系，克服國中最不拿手的數學，這次數學及英文都拿下滿分順利登頂。

二信高中表示，技高部參加技專統測人數僅占全國考生0.5％，但在報考的七個類群中，就奪下一榜首、兩榜眼，成績斐然，包括張俊欽拿下商管群第二，另外與詹莉萱同班的左宇辰，跨考衛生護理類則考出全國第二名的好成績，令人稱奇。

詹莉萱為基隆第一位統測外語群榜首，國英語類榜首的她，喜歡英文的她，從國中部直升應英科，高一時多益檢定就拿到920分，取得最高等級的「金色」證書，一心以台灣科技大學應用外語系為志向，最不拿手的數學也成功克服拿下滿分。

左宇宸開心說，國中時立志將來要讀藥學系，當時評估自己的英文還不夠好，決定選擇直升應英科，藉此提升英文能力，這次統測成績數學100分、英文96分，是拿到該類全國榜眼的最大關鍵，嘉南藥理大學藥學系的「門票」可望入手。

校長林立表示，今年在全國各類群前十名囊括10人，該校在五大類群中，機械、設計、商管、電機電子群各類科都曾考出全國榜首，最晚申設的外語群今年如願封頂，出現首位狀元學生，終於完成最後一塊拼圖，就好像棒球場上揮出「完全打擊」般難得。

(中時 )