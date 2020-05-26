中國大陸人大會議將在28日通過香港版「國安法」，蔡英文總統昨天表示，香港情勢一旦發生變化，可停止適用港澳條例。對此，國民黨團總召林為洲直言「非常不認同」，痛批「選前反送中，選後做切割」實在「太過現實」，國民黨將提案修訂港澳條例，表達挺港立場。

蔡英文昨天透過臉書表示，依《香港澳門關係條例》第60條，香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部，等於限縮回到《兩岸人民關係條例》的規範，陸委會則強調並非是要「放棄香港」。

「非常不認同」，國民黨團總召林為洲直言，國民黨支持港人爭取自由民主，反對此時大陸與中共當局推出國安法，期盼台灣能扮演更積極角色，在港人在受到政治迫害之際，台灣能更加積極地提供具法律依據的援助。

林為洲說，目前非常多香港民眾以及因反送中支持民進黨的港人，群起反彈「選前反送中，選後與香港做切割」，批評「這太現實」，此時民進黨應伸出溫暖的手，協助將來可能受到迫害的香港人與學生。

林為洲透露，為更具體協助香港，國民黨立委陳以信針對《港澳條例》第18條提出修正草案，該案也會列入國民黨的臨時會議程中，後天內政委員會召委陳玉珍將邀請陸委會專案報告，向大家說清楚民進黨對港澳條例修法的態度，當天國民黨也會表達挺港的立場。

(中時 )