◎端午高鐵加開163班車 周四零時開放搶票

端午佳節即將到來，台灣高鐵公司今日表示，將於6月24日（三）至29日（一）疏運期間，加開163班次列車，包含：南下91班、北上72班，總計6天，提供865班次列車的旅運服務，旅客可自5月28日（四）凌晨零時起，預購端午節疏運期間所需車票。

◎空軍上尉吸乾同袍 借貸1500萬想逃

空軍台東志航基地第7大隊一名黃姓上尉，因長期投資失利，多年來向營內大批官兵陸續借貸，金額超過1500萬元，同袍多次求償都無法順利討回借款，黃員卻疑似為了躲債，日前突然辦理辦理退伍，將於6月屆退，至少十餘名同袍擔心黃員一旦順利退伍恐就此人間蒸發，聯名向空軍司令部舉發，軍空調查後，決議予以記過汰除，並由法制單位透過司法途徑協助受害官兵求償保障權益。

◎日環食這天登場 錯過再等200年

臺灣世紀盛事「日環食」將在6月21日夏至當天下午登場！台北市立天文科學教育館指出，本次的日環食臺灣難得位於環食帶上，全台可看到遮蔽日面達90％以上的日偏食，中南部還可看到遮蔽日面97％以上的日環食，像戒指一樣。下一次要再發生環食帶大範圍覆蓋臺灣的日環食，要等到將近200年之後的2215年，這輩子無望了！

◎3金影帝吳朋奉驟逝 地點、原因曝光

曾以電影《父後七日》、《歸途》及《第一響槍》獲金馬獎男配角、北影影帝及金鐘視帝的吳朋奉今（26日）傳出猝逝板橋姪女家樓上，據其親友在臉書透露，吳朋奉死於心肌梗塞，檢警今天上午將進行相驗。

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(中時電子報)