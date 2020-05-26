國民黨革實院長羅智強，昨(25日)晚主持《未來沙龍》，邀桃園市議員朱珍瑤、艾拉摩時尚總經理陳尚余，以及關注流浪動物社會企業 「TATA For Taiwan」的創創辦人李茂芊，探討新冠疫情對電商、社會企業的影響。羅智強指出，振興券優點都來自類似消費券，「民進黨直接把消費券拿出來用不就得了，何必搞個花1000換3000，等於脫褲子放屁呢？」

針對行政院所提出的「1000元換3000元」振興券。朱珍瑤說，民進黨的振興券一變再變，越變越像是馬政府的消費券。對於弱勢者直接提供三千元的振興券，「其實就是消費券」;而對中產以上，「以1000換3000」，朱珍瑤認為，這也可能造成，只有原本就想消費的人會去兌換，對於刺激消費的效果有限。

羅智強則表示，目前振興券的優點，都是來自於類似消費券，而缺點則是因為與消費券有所不同，「那麼民進黨直接把消費券拿出來用不就得了，何必還要搞個花1000換3000，等於是脫褲子放屁呢？」

而對於振興券排除電子商務，陳尚余則認為，在「紓困」納入電子商務，而在「振興」排除，彼此是矛盾的。陳尚余說，政府在電子商務的「紓困」對口是平台，而由平台挑選店家來接受。但是平台得到政府紓困的資金之後，店家卻只能得到等值的廣告曝光機會，政府等於獨厚平台，而讓店家吃虧。

陳尚余也說，因為疫情，現在消費者已經養成線上消費的習慣，電子商務的店家，背後也是許多產業與勞工，振興券排除電子消費，讓習慣於線上消費的民眾無法使用，背後的原因可能是政府「E化」的能力不足，振興券無法與不同電商平台的支付機制結合。

李茂芊則表示，很多社會企業，是仰賴電子商務的消費，以達到社會目的與商業模式的平衡。若社會企業無法適用振興券，在疫情的衝擊下，更不容易生存。

(中時 )