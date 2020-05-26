銀行業推動永續金融，透過專案融資方式支持台灣再生能源基礎建設。匯豐銀行今（26）日表示，為彰芳西島離岸風場提供保證函服務，保證函規模達到新台幣36億元，是唯一為風電機建設提供在地保證函服務的國際性銀行。

彰芳西島離岸風場由哥本哈根基礎建設基金（Copenhagen Infrastructure Partners，簡稱CIP）主導，建置容量達589MW，在台灣開出專案融資新台幣900億元聯貸案，匯豐銀行除了是聯貸案共同主辦行，也是提供保證函服務的國際性銀行，保證範圍涵蓋彰芳與西島風力發電公司在台灣西部建設的離岸風電項目。

匯豐銀行企業暨金融同業處指出，保證函解決方案是用於抵禦專案建設衍生的相關風險，本次交易中，匯豐同時也為亞洲及歐洲等多國政府的官方出口信用機構提供新台幣計價的定期貸款。

匯豐銀行表示，金融是解決氣候變遷和加速低碳轉型的關鍵推動力。隨著低碳經濟轉型的融資需求增加，以及再生能源基礎建設的資金來源持續多樣化，全球資金對於各種永續專案的參與度將會不斷增加，為因應不斷變化的金融時代與環境，匯豐將續提供創新的綠色解決方案，以支持對氣候變遷、能源永續帶來積極作用的專案基礎建設。

(工商 )