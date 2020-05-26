香港機場6月1日恢復轉機服務 12:192020/05/26 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港特首林鄭月娥26日宣布，香港國際機場將於下月1日起將適度恢復轉機服務。不過入境限制措施暫時仍維持不變。 為因應新冠肺炎疫情防控，香港政府3月23日宣佈，從3月25日淩晨起，所有非香港居民從海外國家或地區乘搭飛機抵港將不准入境，香港國際機場也將停止一切轉機服務。 此外，林鄭月娥還在記者會上表示，因應香港疫情放緩，將進一步放寬限制措施，卡拉OK、夜店夜總會、浴室及派對房間，限制營業的期限於5月28日午夜屆滿，4類場所遵照特定的條件及防疫措施後可恢復營業。 (工商 ) #轉機服務 #林鄭月娥 #香港國際機場 #香港機場 #日恢復 也許您會感興趣 推薦閱讀 港版國安法 林鄭月娥聲明：全力配合 16:282020/05/22 兩岸 港版國安法：北京先決定後立法 分兩步推進法案 16:172020/05/22 兩岸 彰縣警局人事調動 8警職大風吹 17:102020/05/22 社會 財經熱門新聞 興櫃股王498元轉上櫃 昇佳 抽中現賺21.8萬 - 財經要聞 - 工商時報 台積電掉單！三星竟不撿槍 背後藏驚人陰謀 - 財經 又有救命藥！Novavax疫苗報喜 美期指狂噴了 - 財經 15檔振興券概念股 歡呼 - 財經要聞 - 工商時報 台股高殖利率股 更香了 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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