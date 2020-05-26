香港特首林鄭月娥26日宣布，香港國際機場將於下月1日起將適度恢復轉機服務。不過入境限制措施暫時仍維持不變。

為因應新冠肺炎疫情防控，香港政府3月23日宣佈，從3月25日淩晨起，所有非香港居民從海外國家或地區乘搭飛機抵港將不准入境，香港國際機場也將停止一切轉機服務。

此外，林鄭月娥還在記者會上表示，因應香港疫情放緩，將進一步放寬限制措施，卡拉OK、夜店夜總會、浴室及派對房間，限制營業的期限於5月28日午夜屆滿，4類場所遵照特定的條件及防疫措施後可恢復營業。

(工商 )