為進一步規範信貸融資各環節收費與管理，維護企業知情權、自主選擇權和公平交易權，降低企業融資綜合成本，大陸銀保監會近日聯合工業和信息化部、國家發展改革委、財政部、中國人民銀行和市場監管總局聯合公告「關於進一步規範信貸融資收費降低企業融資綜合成本的通知」，於下月1日實施。

新浪財經報導，據了解，銀保監會梳理總結了近年來收費專項治理和現場檢查情況，調研了不同類型機構。工業和信息化部開展了企業信貸融資收費網上問卷調查以及對部分行業協會和企業的調研。

通知共六部分20條，主要包括以下內容：第一至四部分明確不同融資環節要求。信貸環節，取消部分涉企收費，細化嚴禁貸存掛鉤和嚴禁強制捆綁銷售等現有規定，鼓勵銀行提前開展信貸審核。

助貸環節，要求銀行明確自身收費事項，加強對第三方機構管理，評估合作機構收費情況。增信環節，要求銀行合理引入增信安排，從銀行獨立承擔、企業與銀行共同承擔、企業獨立承擔三個角度，對信貸融資相關費用承擔主體和方式等提出要求。

考核環節，對銀行資金定價管理、信用評級和撥備計提等影響融資成本因素提出要求，並要求績效考核取消不當激勵。第五部分規範與收費相關的內控與監督。要求銀行保險機構發揮公司治理作用，完善融資收費管理制度，規範分支機構和員工行為，嚴格收費系統管理，加強內部審計，充分披露服務訊息。

第六部分提出發揮跨部門監督合力，並給予正向激勵。包括推動深化產融合作，加強企業和項目白名單管理，完善違規收費舉報查處機制；對國有控股機構經營績效考核給予合理評價；在流動性、資產證券化和小微企業專項金融債等方面予以支持；加強行業自律。同時，對通過融入低成本資金而套利的企業，嚴格加以約束。

通知堅持市場化、法治化原則，以融資各環節為主線，以是否提高融資綜合成本為標準，同時考慮信貸資金供給側和需求側，對信貸、助貸、增信和考核環節收費行為及收費管理作了規範，強化了內部管控、外部監督與激勵的作用。通知要求銀行加強合作機構管理。通知把推出新措施、細化舊政策、系統化原禁令三者並舉，適用於各類型企業，同時充分體現對小微企業的政策支持。

通知將自2020年6月1日開始實施。銀保監會將會同相關部委持續關注企業信貸融資收費問題，不斷推動降低企業融資綜合成本。

(工商 )