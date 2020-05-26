國泰金(2882)旗下國泰世華銀行擁有超過435萬數位用戶數，為提升數位金融服務安全性，國泰世華銀行自2019年下半年起積極導入各項安全控管機制，一口氣拉高數位金融資安層級，更進一步於行動銀行APP導入FIDO(Fast Identity Online)國際資安標準規格，安全防護等級與全球大型雲端與科技金融業同步。

國泰世華銀行導入是受到國際大型雲端及金融業者如Google、Amazon、Microsoft、Apple、Mastercard、Visa所採用的FIDO聯盟建立的國際標準規格，結合非對稱公開金鑰加密架構、生物特徵等技術，提供便利且安全的網路身分識別機制。只要用戶行動裝置的作業系統支援指紋、人臉或其他生物特徵辨識FIDO服務皆可有此升級服務，透過國泰世華旗下行動銀行APP內設定升級，簡單20秒就能輕鬆強化帳戶的安全性。升級FIDO後，用戶將經由APP的辨識驗證後透過公開金鑰加密傳輸形式登入行動銀行帳戶，同步降低涉及網路釣魚的資安風險。

國泰世華數位銀行部協理陳冠學表示，全球使用數位金融服務的人數快速增加，今年新型冠狀病毒疫情更加快消費者使用數位產品的速度，而「安全第一」也是國泰世華長年來重視的項目。身為數位金融領導業者，國泰世華銀行不僅觀察到疫情中，對比去年第1季數位交易量大幅上升，包括行動銀行APP登入次數是去年同期的1.5倍，交易量也是去年同期的1.6倍，更有責任率先提升數位金融的資訊安全程度，守護客戶的資訊安全。

(時報資訊)