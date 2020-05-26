清朝宮鬥劇風靡兩岸，群妃爭風吃醋與勾心鬥角的劇情最是引人入勝。不過，不知道觀眾在觀劇的時候，是否有注意到眾嬪妃與宮女的脖子上，都掛了一條白領巾。那個個白領巾到底有什麼意義？是用來做什麼用的？我們一起來看看。

這個白布條的名稱叫「領約」，是清朝宮中女性的服飾標配，主要是用於妃子拜見皇帝時後，方便皇帝辨別「到底是哪個妃子」，想想如果皇帝見到了某個妃子，卻叫不出名字，豈不是貽笑大方，所以，領約其實就是皇帝辨別妃子的另類標記。

說到領約可是學問不小，不同等級的嬪妃，佩戴的領約也是有所區別；舉例來說，比如普通宮女佩戴的領約就是一條簡單的白布；那如果是皇后的領約，就相當高貴，除了鏤金，還有11顆珍珠在上面，並帶有各色寶石，以凸顯皇后身分的尊貴。除皇后外，貴妃的領約也是鏤金的，但上面附著的珍珠較皇后少，僅有7顆。

那普通的妃子就更簡單了，她們的領約沒有鏤金亦沒寶石，但還是有一些紋繡，以供辨識。

有專家表示，這種領約要裝飾確實比較費時，但在古代宮廷中，除了外表，服飾也是彰顯個人身分，並為個人加分的重要部分，因此，領約某種程度上不只有美觀，更有相當實際的存在價值。

(旺報 )