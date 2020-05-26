美國總統川普先前因多次在疫情簡報與推特上稱新冠病毒為「中國病毒」，引起種族歧視爭議，雖然他當時稱只是描述病毒來源，並未歧視，但不久後即停用。不過在近期與大陸之間齟齬加深，讓川普又推特上再次提出「中國病毒」此一敏感字眼。

美國當前新冠疫情不論在確診與死亡人數上皆為全球最高，特別是全國正在關注即將突破10萬的死亡人數。不過，川普26日在推特上表示，「在大量回顧我們處理新冠病毒，有時稱之為『中國病毒』（China Virus）。不論是在呼吸器、檢測、醫療用品分發，我們讓很多州長看起來很滿意，而我們先前也沒保證要如此，最重要的是，我們幫助了很多人！」。

Great reviews on our handling of Covid 19, sometimes referred to as the China Virus. Ventilators, Testing, Medical Supply Distribution, we made a lot of Governors look very good - And got no credit for so doing. Most importantly, we helped a lot of great people! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 25, 2020

先前陸外交部發言人趙立堅3月中旬在個人推特上稱「美軍帶入疫情進武漢」後，引起軒然大波，也讓川普開始將病毒改稱為「中國病毒」作為反擊，媒體還捕捉到川普講稿內還刻意將新冠病毒刪掉，改成「中國病毒」（Chinese Virus），但也同樣引發爭議；不過接連稱「中國病毒」數日後，川普雖然從未此道歉，但突然絕口不提「中國病毒」，並呼籲保護亞裔美國人，此後未見川普使用「中國病毒」一詞，但有時則稱「來自中國的瘟疫」（Plague from China）。

川普「中國病毒」一說再次在他推特上引起爭議，一名亞裔美國醫生在他推文下方留言表示，「正當總統稱新冠病毒為『中國病毒』時，部分疫情卻讓我恐懼，正因為種族歧視也是病毒，它會陰險地傳播，並破壞社會上每一個結構，許多亞裔美國人因此在大街上遭到毆打攻擊，只因他們恐懼亞裔，認為我們是骯髒、不潔的病毒傳播者」。

(中時電子報)