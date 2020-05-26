儘管國際油價近日出現回升，但仍挽救不了油氣生產商。分析師預估，今年底前，美國規模較小的石油及天然氣生產商恐有73家提出破產保護。

外媒報導，新冠肺炎疫情爆發導致原油需求暴跌，油價之前出現一波暴跌，美國能源公司陷入空前危機。雖然油價近期出現回升態勢，但自1月份以來，油價仍下跌了一半，遠低於頁岩地區的平均收支平衡油價，導致生產商面臨破產邊緣。

畢馬威全球能源主管Regina Mayor預期，未來將出現一波破產及重組浪潮。除非油價上漲到足以支撐這些公司的財務，否則明年底前將有250家公司破產。

Haynes&Boone法律事務所德州休士頓律師Buddy Clark也說，他不認為30美元的油價可以拯救那些正在急診室等待移植心臟的石油生產商，相信後續還會有更多的破產。

根據數據顯示，今年已有17家規模較小的美國石油及天然氣公司提出破產申請，債務總額約140億美元。能源分析公司Rystad Energy預期，今年底申請破產的總數會增加至73家，如果油價維持在目前的水位，明年恐怕還有170家。

國際油價周一（25日）上漲，紐約7月期油收在每桶33.72美元，上漲0.47美元或1.47%；布蘭特7月期油收在每桶35.53美元，上漲0.4美元或1.13%。

(中時電子報)