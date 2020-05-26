新北新月橋「鑽戒造景」遭控抄襲 侯友宜澄清 12:122020/05/26 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜今主持道安會報。（許哲瑗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市近期結合裝置藝術及仿真月球，在新月橋打造一層樓高的鑽戒造景，吸引不少民眾朝聖；周刊日前爆料，鑽戒造景遭有意投標「高雄愛情摩天輪」的加拿大廠商，指控抄襲作品。對此，市長侯友宜今受訪表示，這是不一樣的，是大家錯覺的想像，新北市在去年就已有類似造型在新北市，這些都無關緊要，大家好好拚建設，讓建設突飛猛進，打造更多讓民眾喜愛的觀光景點。 (中時 ) #鑽戒 #新北市 #裝置藝術 #仿真月球 #新月橋 #侯友宜 #建設 #觀光景點 #加拿大 #廠商 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北要5億給2.5億 侯：中央錢不下來... 先用市庫墊 11:212020/05/22 政治 傳朱立倫明年角逐黨主席？ 昔日副手侯友宜說話了 11:422020/05/23 政治 邀陳時中遊新北？侯友宜：我願意跟所有人結盟 11:042020/05/25 政治 新北發振興券？侯友宜：能帶動經濟都會思考 11:022020/05/25 政治 新北紓困核定率破9成 侯友宜：6月底將發9億 11:252020/05/25 政治 新北電競基地2.0登場 產官學齊力打造電競生態系 12:382020/05/25 科技 新北市聯合Google 培訓中小學老師數位教學技能 14:242020/05/25 科技 第五次紓困撥款6億 新北市逾2億最多 14:492020/05/25 生活 環狀線北環段三重、蘆洲都計通過 明年動工、2029年完工 16:562020/05/25 生活 邀陳時中遊新北 侯友宜：我願意 04:102020/05/26 地方新聞 政治熱門新聞 高雄大雨後這畫面 網驚：神奇的事發生了！ - 政治 趙少康痛宰罷韓網紅 網大呼過癮！ - 政治 賭王何鴻燊病逝 享耆壽98歲 - 政治 罷韓最新「封關」民調 最終結局驚人！ - 政治 高雄大姐見韓國瑜情緒激動 鄭照新：以為他要罵人… - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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