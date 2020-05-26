新北市近期結合裝置藝術及仿真月球，在新月橋打造一層樓高的鑽戒造景，吸引不少民眾朝聖；周刊日前爆料，鑽戒造景遭有意投標「高雄愛情摩天輪」的加拿大廠商，指控抄襲作品。對此，市長侯友宜今受訪表示，這是不一樣的，是大家錯覺的想像，新北市在去年就已有類似造型在新北市，這些都無關緊要，大家好好拚建設，讓建設突飛猛進，打造更多讓民眾喜愛的觀光景點。

(中時 )