吳朋奉（左三）曾跟張詩盈（左二）合作《父後七日》，並一起踏上金馬紅毯。（取自臉書）

55歲金鐘視帝吳朋奉影視雙棲，2010年曾以電影《父後七日》拿下金馬獎最佳男配角獎，隔年主演《歸途》更獲台北電影獎影帝殊榮，不料26日驚傳死訊，因心肌梗塞猝逝家中，與他關係友好的《父後七日》導演王育麟現正趕往板橋殯儀館協助處理後事。

王育麟曾跟吳朋奉合作《父後七日》、《龍飛鳳舞》、《阿莉芙》，得知噩耗，王表示：「怎麼可以這樣？我們還要繼續玩下去，繼續拍電影，不是嗎？天啊！」感嘆吳走得太早，據知，王兩天前才跟《父後七日》的另一位女演員、去年的金馬女配角張詩盈聯絡，說要找兩位演員再度合作拍片，而今要兩演員同台已無可能。

張詩盈是今早在同學們的群組中看到新聞，點開才發現好友吳朋奉已逝，她到現在都還不敢相信，表示新聞中那張黑白照，就是吳前女友幫他拍的，他說很喜歡，以後要當遺照，怎料憾事就這樣發生。

另吳朋奉的友人，同時也是《阿莉芙》的監製姚經玉回憶說，當年要拍《阿莉芙》，已先跟吳說這部片會紅到陳竹昇，吳開朗說：「沒問題！」非常願意幫對方抬轎，足見吳做人大方，人緣好、圈內朋友多。

(中時 )