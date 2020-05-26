55歲的「三金影帝」吳朋奉今(26日)驚傳驟逝消息，帶給粉絲與親友無限哀痛，他與製作人好友徐志怡、金鐘編劇吳洛纓原本已談定即將合作新戲《我願意》，幾個好友都因為終於要一起合作了很開心，沒想到傳來噩耗，《我願意》成了他們無法一起完成的遺憾。

吳朋奉生前除了很期待與好友合作新戲《我願意》，六月也即將拍攝公視《大債時代》，而他日前客串由許肇任執導、林心如等人主演的《她們創業的那些鳥事》，他的戲份上週剛殺青，該劇也成了他最後遺作。

《我願意》製作人徐志怡還在他們的共同群組表示，上週六經紀人最後一次聯繫到吳朋奉時，吳朋奉還跟對方說《我願意》的延後拍攝是好事多磨，當時他聽起來很開朗、充滿期待。

據了解，吳朋奉近期戲約不斷，手上有七、八部戲正在洽談，他經紀人表示，週六晚上跟吳朋奉電話聯絡時還聊到其中一部戲的劇本，因為他是對劇本要求很高的人，因為聊到很晚，他還說要帶狗去散步。但隔天週日一早、中午、下午，經紀人都打了電話並傳訊息，卻一直未讀未回，直到下午吳朋奉姪女的老公代接了他電話，他才獲知噩耗。

(中時 )