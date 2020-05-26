市府去年提出「績優運動選手培訓獎助金發給辦法」，市議員張玉嬿、謝志忠、王立任今天在議會質疑，第二大城給的補助卻是六都吊車尾，沒有善待優秀運動員，銅牌獎助金僅北市13.3％，直斥杯水車薪、有夠落漆，為德不卒，要求挹注更多資源培養體育菁英。

張玉嬿表示，市府有責任要培訓傑出運動員，台中市去年發放培訓獎助金，全運會金銀銅牌選手每月發放是1萬2000、4000、2000元，一次2年，在六都之中最晚提出，金額竟是六都之末，金銀銅牌加總1萬8，比不上北桃高的金牌選手2萬以上。

張玉嬿批評說，選手的培訓獎助金是有給就好嗎？杯水車薪，實在很落漆！市府老強調台中是全國第二大城，卻沒有善待優秀運動員；她要求，第二大城至少應該比照第二名標準辦理，金牌二萬元起跳，這樣才能夠發揮物質獎勵應有的價值，激勵運動員再接再厲，增加光榮感。

張玉嬿、謝志忠、王立任再批，台中市銅牌獎助金僅2千，僅北市13.3％，銀牌獎助金4千也太低，令人為優秀動員心酸，要求第二、三名的獎助金差額也要拉近，不能陷入金牌迷思，以行動有效延續銀銅牌選手的運動生命。

謝志忠、王立任強調，台中是六都最後訂定，一樣是金銀銅牌選手培訓獎助，已有諸多參照，但金額竟然是編最少的，市府照顧在地優秀運動員的待遇是六都吊車尾，如此標準恐是為德不卒。

議員表示，優秀的運動選手持續不斷參與競技，市府要關心他們的備戰狀態，給予支持，讓傑出運動員沒有後顧之憂，要求訂定「績優運動選手就業輔導要點」，穩固選手長期發展，健全台中市照顧優秀運動選手的政策。

謝志忠說，台中每年都有辦的全中運，今年因疫情因素尚未舉辦，希望一定要持續，要求運動局加倍努力，成為培養台中市運動選手們的重要助力；王立任則關心疫情關係，許多比賽遭到取消，要求運動局應該給予運動員更多關心，讓他們可以在非常時期感到安心。

(中時 )