(13：14更新)大雨擴大到新竹以南。中央氣象局發布新竹縣、新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣12縣市大雨特報，有局部大雨發生的機率。

鋒面接近中！中央氣象局於11時35分發布臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣共9縣市大雨特報，提醒台中以南地區易有短時強降雨，還有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

氣象局表示，中午後各地都要留意雷陣雨，特別在中南部山區及近山區、東北部地區。

氣象局 雷達回波

(中時電子報)