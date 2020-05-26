呼應健康美麗、環保趨勢，德化工大廠巴斯夫宣布，研發的5種活性成分首次通過歐盟COSMOS 認證中的有機認證，這些原料主用於生產化妝品和身體護理產品，包括從甜杏仁粉中提取的Dulcemin、源自摩洛哥堅果油的 Lipofructyl，及從西非赤鐵果樹葉中萃取的護膚成分Elestan。

巴斯夫是全球最大的天然有機化妝品原料供應商，遵循歐盟COSMOS標準進行產品開發；全球有145種符合COSMOS標準的註冊原料；現有150種原料可用於生產符合歐盟生態標識認證（EU-Ecolabel）的化妝品，約200種原料符合北歐白天鵝生態認證（Nordic Ecolabel）。

巴斯夫個人護理品部歐洲區市場經理Ute Griesbach表示，歐盟COSMOS標準分別對天然化妝品（Cosmos-natural）和有機化妝品（Cosmos-organic）制定了相關的認證標準。在歐盟COSMOS 標準中，對化妝品原料細分為五大類，並對每一類制定相關標準。

其中，在「化學加工的農業原料」類別裡，巴斯夫有多達92款種類豐富、用途廣泛的原料，例如源自可再生來源的原料。此外，24種已註冊的化妝品原料透過化學及物理加工後獲得，8種原料100％透過物理加工後獲得。

為此，巴斯夫長期為那些希望按照歐盟COSMOS標準進行生產的化妝品公司提供市面上種類最齊全的原料--從表面活性劑、潤膚劑等基礎原料，到護膚添加劑和活性成分等在歐洲，研發的120種化妝品原料已獲得歐盟COSMOS標準認證；在全球巴斯夫也有145種產品獲得認證。

(工商 )