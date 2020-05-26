廠商笑了！稱口罩部分開放時間剛剛好 13:072020/05/26 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 經濟部長沈榮津表示，6月1日開始口罩解除限制出口，口罩廠每周繳交日產量800萬片到指定交貨地點，各公司採取過去生產數量來依比例徵用，剩餘產能可供國內及國外販售。(圖/本報資料畫面) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部長沈榮津表示，6月1日開始口罩解除限制出口，口罩廠每周繳交日產量800萬片到指定交貨地點，各公司採取過去生產數量來依比例徵用，剩餘產能可供國內及國外販售。沈榮津強調，無論內銷外銷品質都要做好管控，顧好MIT品牌及品質。 有業者表達已經有到海外接單，沈榮津說，業者反應現在開放時間正好，對於接單生產非常好，但對於實際上接單數量，因為這牽涉商機，業者沒有透露。「現在開放的timing是恰到好處」，時間點非常好，廠商表情都顯露開心，認為政府有用同理心在幫他們設想。 (工商 ) #沈榮津 #開放時間 #生產 #品質 #接單 也許您會感興趣 推薦閱讀 中鋼7月內銷盤價漲1.87％ Q3價格降2.05％ 15:222020/05/22 財經 嘉大養雞抓蟲 供應無毒蔬果給商旅作好料理 17:082020/05/22 生活 中小企業總投資破1千億 三大方案破500家 18:542020/05/22 財經 中鋼盤價 7月漲Q3跌 04:102020/05/23 證券．權證 苗栗縣環保局招募企業認養空氣品質淨化區 12:542020/05/23 生活 工具機谷底已過 Q2營運喊衝 04:102020/05/25 證券．權證 《觀光股》君品Collection接單逆增 雲品續增據點、籌備2.0版 15:412020/05/25 財經 搶疫後宴客潮 飯店3桌就接單 04:102020/05/26 財經焦點 豐田擬逐步重啟墨西哥工廠 09:352020/05/26 財經 油價回升也難救！美油氣生產商破產潮來了？ 12:212020/05/26 財經 財經熱門新聞 人民幣屠殺慘劇重演！ 日媒驚揭北京對美警訊 - 財經 去美化時代來臨！陸晶圓代工龍頭砸重金 綁住台積電叛將 - 財經 遭台積電斷貨命危？陸媒驚爆華為更致命危機 - 財經 中芯奪華為肥單照亮陸晶片業？ 台積電叛將這事立大功 - 財經 15檔振興券概念股 歡呼 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。