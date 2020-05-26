經濟部長沈榮津表示，6月1日開始口罩解除限制出口，口罩廠每周繳交日產量800萬片到指定交貨地點，各公司採取過去生產數量來依比例徵用，剩餘產能可供國內及國外販售。沈榮津強調，無論內銷外銷品質都要做好管控，顧好MIT品牌及品質。

有業者表達已經有到海外接單，沈榮津說，業者反應現在開放時間正好，對於接單生產非常好，但對於實際上接單數量，因為這牽涉商機，業者沒有透露。「現在開放的timing是恰到好處」，時間點非常好，廠商表情都顯露開心，認為政府有用同理心在幫他們設想。

(工商 )