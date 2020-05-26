北市陽明山竹子湖各農園近日精心設計品種多樣、色彩豐富的繡球花地景。（北市產業局提供／譚宇哲台北傳真）

北市陽明山竹子湖各農園近日精心設計品種多樣、色彩豐富的繡球花地景。（北市產業局提供／譚宇哲台北傳真）

北市陽明山竹子湖各農園近日精心設計品種多樣、色彩豐富的繡球花地景。（北市產業局提供／譚宇哲台北傳真）

北市陽明山竹子湖各農園近日精心設計品種多樣、色彩豐富的繡球花地景。（北市產業局提供／譚宇哲台北傳真）

北市陽明山竹子湖繡球花季本月開跑，各農園近日精心設計品種多樣、色彩豐富的繡球花地景，包括花牆、花海、梯田，還有星星、月亮造景，場景如夢似幻、如詩如畫，邀民眾前往拍照打卡，在花團錦簇中留下美麗回憶。

北市產業局表示，繡球花圓滿的花形深受大家喜愛，今年除了海芋大道親水公園及頂湖入口2處免費地景花藝外，還有私人收費農園，包括花谷海芋園、財福海芋田、名陽匍休閒農莊、大賞園、花與樹園藝、大梯田生態農園、曹家花田香等，可供民眾拍照打卡。

產業局指出，各農園因種植的地域不同，展現不同景觀，有花牆、花海、梯田等不同風貌，目前部分品種的繡球花已陸續綻放，預計5月底之後鮮豔的紫紅及藍紫品種也會加入，達到繡球花盛開最美時刻，歡迎民眾上竹子湖觀賞繽紛多彩的繡球花景致。

產業局提醒，目前行駛至陽明山竹子湖內的公車有小8、小9、128、129與花季公車131等路線；防疫期間，各農園工作人員仍會進行自主健康管理，加強農園與餐廳消毒。

(中時 )