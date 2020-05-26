雲林縣第二期作花生產量占全台七成五，台中大安區有花生田傳出遭秋行軍蟲肆虐，對雲林縣是一大警訊。（周麗蘭攝）

臺中市大安區一處面積落花生田25日發現遭秋行軍蟲危害，農委會立即公告蘇力菌等8種緊急防治藥劑。雲林縣花生產量占全台七成五，此一消息對花生農是大警訊，縣府動植物防疫所表示，縣內尚未傳出花生田遭秋行軍蟲肆虐之事，呼籲農民加強巡田及防治。

臺中市政府於25日通報於執行田間巡查時，發現大安區有一塊0.1公頃的落花生田ㄍ有秋行軍蟲，該田區輕度發生，鄰近水稻及芋頭田並未發現秋行軍蟲為害。

雲林縣農業處指出，經農委會臺中區農業改良場鑑定後，確認國內秋行軍蟲新增寄主落花生。

雲林縣第二期作花生種植面積約為1萬1000公頃，約佔全國種植面積75％，是全台花生主要產地。

雲林縣動植物防疫所技正鄭安國指出，縣內尚無傳出花生田有秋行軍蟲危害事件，台中的案例可能是秋行軍蟲找不到禾本科的作物，找適口性第二的作物吃。

鄭安國表示，雲林縣遭秋行軍蟲肆虐的主要是玉米田，本縣一年四季都有生產玉米，食用玉米災情在上半年較嚴重，飼料玉米大多在下半年遭害，秋行軍蟲已經是普遍存在的害蟲了，多或少而已。

他說，秋行軍蟲的近親斜紋夜盜蟲，原本就是花生田防治的對象，前年雲林縣被肆虐得嚴重，花生農民都有巡田的習慣，秋行軍蟲和斜紋夜盜蟲的習性、長相都類似，不一樣的是體節有四個小黑點。

他呼籲，花生農要加強田間巡查，務必使用農委會公告的8種落花生秋行軍蟲緊急防治藥劑，不要聽信坊間介紹亂用藥。

(中時 )