頂新和德文教基金會「接棒未來」基層棒球公益計畫，長期贊助中台灣21所學校，其中台中12校捐贈計畫今年進入第3年，去年回歸中職的味全龍，也由中部出身球員劉基鴻、陳冠偉等擔任公益大使，從25日起巡迴各校代表捐贈球具。

頂新和德文教基金會「接棒未來」計劃，巡迴中部進行捐贈活動。（頂新和德文教基金會提供／廖德修台北傳真）

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡指出，基金會創辦人魏應充長期關注台灣棒球教育發展，除推動接棒未來基層棒球公益計畫，認養彰化9校、台中12校，贊助三年球衣、球具設備和基礎棒球教育訓練；也贊助國內第一個透過海選，提供青少棒選手赴日獎學金的「追夢工程計畫」。

蕭巧怡指出，台中基層少棒捐贈計畫今年邁入第3年，在台中的迴巡捐贈計畫也首度邀請味全龍隊球員擔任公益大使。為期三天的巡迴捐贈將走訪力行、忠孝、大仁、春安、自由、豐田、追分、萬豐、塗城、北勢、上楓等國小及東山女壘隊。

味全龍球員劉基鴻、陳冠偉、張政禹及教練蘇柏豪這次是利用二軍比賽休假之餘，擔任公益大使一起關懷基層棒球，也下場與小球員們切磋並傳授棒球技巧。

畢業於台中市豐田國小的劉基鴻說，他在校打球時用的球衣球具都是用學長留下來的，現在有接棒未來計畫的幫助，小學弟們就有全新的球具和球衣可以上場打球，相信會讓更多想打棒球的孩子加入，基層棒球也能更茁壯。

教練蘇柏豪也表示，透過實地走訪基層球隊，看見現在的小球員實力都相當不錯，如果給予完善的球具設備，一定能讓孩子球技更上一層樓。

萬豐國小葉賢勇主任說，該校棒球隊選手多屬隔代教養與單親家庭，棒球隊成為這些孩子放學後的安親班，除了在球場上打球，教練與主任也都會協助孩子完成學校作業。

校長陳厚仁說，棒球隊沒有收隊費，球衣球具都是熱心人士捐贈，已殘破不堪，所幸接棒未來計畫連續捐贈三年的設備，除了全新的球衣球具，甚至還有發球機。

(中時 )