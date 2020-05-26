1名正妹日前凌晨2點時，獨自一人在八里海岸獨自走向海中，一旁釣客察覺有異立即上前拉住女子，並馬上報警處理。據了解，此名女子原來是和老公有過爭吵，在傷心欲絕下想不開輕生，所幸經熱心民眾與警方即時協助，避免了一齣悲劇上演。

經警民聯合搶救，所幸將女子救回，除了不斷安撫泣流成河的女子，也一邊檢查其身體狀況。(林口警察分局)

據民眾目擊，1名熱褲少婦於日前(24)凌晨2點出現在海灘邊，獨自一人游蕩徘迴後直接緩慢走向海邊身處，一旁釣客見狀不斷立即呼聲大喊，卻不見任何效果，立即丟下手上釣具上前，拉住女子手臂一鼓作氣拉回岸上，此時才見得女子兩眼已淚流成河，立即報警處。

警方救到女子，立即通知其丈夫前來帶回，也苦勸夫妻相處之道。(林口警察分局)

警方表示，抵達海邊現場立即以地毯式搜索，一面呼喊加以望遠燈照射，所幸經民眾熱心協助，員警立即提供消防人員方位救回女子，除了不斷安撫泣流成河的女子，也一邊檢查其身體狀況。據了解，女子為新住民，日前與老公有過爭吵，心痛欲絕搭上計程車來至三重海邊欲輕生。

女子被海浪拍濕衣物，加上身上沾滿砂子，員警將女子帶回清理並聯繫丈夫，丈夫抵達現場才鬆了一口氣，並在員警勸說下「床頭吵床尾和」等卻阻下，結束此場鬧劇。

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