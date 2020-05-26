黃安回台被認出，開心與民眾合影。（圖／翻攝自黃安微博）

57歲黃安2016年因舉發周子瑜台獨，引發許多台灣民眾不滿，不久他又搭醫療專機回台就醫，再度掀起一陣風波。最近有微博網友問他：「你回台灣會被人打嗎？」今(26日)稍早，黃安曬出人在台灣影片解答，分享許多民眾見他不僅沒打他，也會要求合影，突如其來的驚喜讓他直喊「謝謝各位鄉親」。

今年初新冠肺炎疫情升溫，原本計畫回台灣過農曆新年的黃安因此被困在台灣，最近有大陸網友問黃安：「安哥，你回台灣會被人打嗎？很好奇」，引來黃安親自解答：「下一條微博告訴你」。今上午，黃安曬出在台灣爬山健行的影片，片中他和親友步行到一半，旁邊竟傳出有人播放黃安名曲〈新鴛鴦蝴蝶夢〉，讓他心頭一驚。

片中黃安穿著一身黑，戴著鴨舌帽、眼鏡，忽然聽到〈新鴛鴦蝴蝶夢〉讓黃安驚訝露出微笑，說：「他（播放民眾）不知道，知道嚇死他」，最後黃安跟播放音樂的民眾合影，也跟路過民眾自拍，並在影片寫下：「安哥其實人特別好」，更說：「意想不到的，才叫做驚喜。台灣的世道，我們心知肚明，謝謝各位鄉親惦記」，大陸網友回他說：「真的超接地氣，沒啥明星架子」、「安哥真是平易近人」、「80後的童年或少年時期應該都聽過你的歌，包括我在內。非常幸運」、「我小時候就經常唱」。

(中時電子報)