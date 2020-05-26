友訊(2332)經營權之爭越演越烈，以現任董事長胡雪為首的公司派，請來業界老手趙國帥擔任首席顧問，會在這敏感時刻加入友訊，趙國帥今坦言，是基於「俠義精神、路見不平」的心態，未來若可以守住經營權，將會積極組織再造，重新擦亮友訊招牌，他強調，絕對有捍衛友訊的決心。

友訊一直以來面臨的問題就是高層異動不斷，現階段總經理、財務長等均空著，趙國帥坦言，自己和胡雪雙方有高度共識，所以對於首席顧問這一職的定位，不需要太擔心，未來希望可以「異中求同、同中求異」，現在還有很多問題存在需要克服，希望未來可以追尋最大共識，現階段確實有一位總經理候選人，正在洽談中。

趙國帥表示，在這風雨之際來接任友訊的首席顧問，會毅然決然答應，是同情胡雪的處境，會淌這渾水完全是俠義精神、路見不平，朋友需要時伸出援手。

趙國帥表示，友訊是台灣之光，營運高峰時很多產品躍世界第一，當它成名時很多品牌還沒入流，有很多歷史和榮耀，友訊其核心價值依舊存在，友訊Dlink很明確是一個不為代工，專注於品牌經營的公司，完全是研發和通路，現在也再力圖振作找出新藍海、對抗大陸紅海市場，目前友訊的虧損一直在縮小，體質還是很好，未來若守住經營權，將會積極組織再造，發揮綜效把公司帶到更好道路上，重新擦亮友訊招牌。

至於被問到未來是否有計畫持股友訊、甚至進一步當專業經理人職務，趙國帥表示，對於這些現在都沒有想法，只想把當下工作做好。

趙國帥在產業界經營管理資歷豐富，曾擔任過台灣電視公司副總經理、華信航空總經理、華航(2610)總經理、華航董事長、台北101副總經理、台灣之星董事長以及五福旅遊獨立董事，尤其在航空業資歷更是最為人熟知的。

(時報資訊)