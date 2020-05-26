日本於周一晚間正式解除全國緊急事態，鼓舞投資人情緒，特別是大東京地區的解封，讓占全日本GDP三分之一的經濟體重獲活力，至為重要。

周二日經225指數開高走高，至晨收上漲455.4點或+2.2%，為21197點，漲至近10周以來高點。東證一部指數漲23.59點或+1.57%，為1525.79點，漲至近12周新高點。

證交所33個分類次指數，僅一個未上漲，其餘皆揚升。航空運輸為連兩日表現最好的分類，日本航空漲8%，報2230日圓，全日空漲4.5%，報2693日圓。

看好內需市場的升溫，日本製鋼所大漲12.8%，報1561日圓。重工業公司IHI株式會社亦大漲9%，報1570日圓。

創業板指數漲1.1%，來到一年多來高點969.98。

西日本鐵路升6.7%，報7218日圓，日本中部鐵路漲4.2%，報18810日圓。

生物製藥公司安格斯(AnGes)飆漲16.4%，報2249日圓，據悉為消息傳出該公司準備新冠疫苗的開發，將在七月進行臨床測試，市場樂觀期盼新藥可在年底前獲得政府批准。

富士軟片控股跌0.1%，報4805日圓，據京都新聞報導為日本政府已經放棄批准該公司的Avigan藥物用於新冠肺炎的治療，致使下挫。

(時報資訊)