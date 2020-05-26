記憶體製造廠旺宏(2337)即將於明天召開股東會，為記憶體公司之股東會揭開序幕。旺宏第一季營收創同期新高，第二季展望穩健，但外資本周一仍賣超10428張，目前股價在33元之下整理。

旺宏電子上周股價震盪，約在32~34元區間整理；近期外資持續賣超，致股價上檔有壓。近20個交易日，外資共計賣超旺宏73399張。

旺宏將於明（27）日舉行股東會，將通過去年營業報告，並擬承認配發現金股利1.2元，以及討論公開募集或私募有價證券案等。

旺宏第一季財報佳，並看好快閃記憶體產品價格可望調漲，有助於本季整體營運表現。

旺宏今年以來是疫情的受益者，第一季營收達94.15億元，只季減2%，較去年同期增加56%，並為歷年同期新高。稅後淨利12.22億元，季增63%，年增7.38倍，每股純益0.67元。

旺宏目前產能利用率維持滿載，第二季編碼型快閃記憶體（NOR Flash）價格可望上漲個位數，單層式儲存型快閃記憶體（SLC NAND Flash）價格也將上漲1%至3%，預期上半年營運將創下歷史同期新高。

隨著應用不斷增加，公司預期高密度NOR Flash與8Gb以下的低密度SLC NAND Flash市場都可能出現供需失調情況，其中，高密度NOR Flash供需失調情況甚至不排除可能延續到明年，今年業績表現應可優於去年。

(時報資訊)