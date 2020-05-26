臺大醫院牙體復形美容牙科今日宣布與愛齊科技(ALGN)合作，將iTero數位口腔掃描儀應用於數位美容及牙體復形學課程「數位美容牙科學」，創下亞太先例。臺大牙醫專業學院副教授姜昱至表示，數位口腔掃描儀不但能應用於矯正療程，同時也是帶入牙體復形學科教學與臨床治療方法的重要關鍵。現在透過iTero數位口腔掃描儀，醫師可快速提供更正確、精準的立體數位化模型畫面，有效幫助教學設計與協助患者了解牙齒與口腔現狀，進而接受建議的治療。

愛齊科技與臺大醫院的齒顎矯正科合作在去年7月，開設亞洲第一堂隱適美矯正綜合碩士課程，致力於培養未來的數位齒顎矯正人才。今年則將眼光聚焦於牙體復形美容界，提供更多新生代牙醫師學習使用如iTero數位口腔掃描儀等不可或缺的創新數位工具，持續推動臺灣數位牙科的發展。

數位美容牙科學課程自2020年2月27日起開授一學期，以講授與實作並進的方式，提供牙科專業人才全方位的數位牙科培訓與支援，並學習將數位工具實際應用於牙體美容與復形學上，授課工具包含：exocad旗下的CAD/CAM牙科電腦模擬系統、3D齒科列印技術，以及齒列微笑設計Digital Smile Design(DSD)等。

數位美容牙科學授課醫師、臺大牙醫專業學院教授李伯訓指出，數位時代來臨，數位牙科工具的應用已是專科醫師不可或缺的核心能力，本科秉持臺大醫院培育卓越人才，發展前瞻性研究的使命，這次與愛齊科技的產學合作，透過臨床的實作，與業界分享教學的回饋與建議，帶領未來人才邁向數位牙科的新時代。

iTero數位口腔掃描儀是最早發展與應用於牙體復形學的口腔掃描儀之一，截至2020年1月，iTero數位口腔掃描儀已被應用於超過470萬件牙體復形案例，包括贗復牙冠、牙橋與客製化植牙。愛齊科技是一家全球醫療器材公司，設計和製造世界上知名的隱形矯正器系統—隱適美矯正系統、iTero數位口腔掃描儀以及CAD/CAM軟體。愛齊科技的隱適美矯正系統已協助治療全球超過800萬患者，並透過旗下iTero數位口腔掃描儀及exocad CAD/CAM系統，推動數位牙科的發展，提升及優化數位矯正與牙體復形的治療效率。

(時報資訊)