吳朋奉驚傳猝逝！昔日曾演出「前世情人的情人」。（資料照/金馬提供）

資深影星吳朋奉驚傳猝逝，吳朋奉過去曾獲金馬、北影、金鐘「三金影帝」殊榮，但情場失意、生前未娶，與法國、日本女友最後都以分手收場，才55歲的吳朋奉如今突然驟逝，令人不勝唏噓，更呼應了昔日他曾演出電影「父後七日」的一句經典台詞。

吳朋奉演技精湛，在「父後七日」中演出性格粗獷的道士，劇中一句充滿人生哲理的經典台詞「我幹天、幹地、幹命運、幹社會」更成為當年最流行的電影台詞之一，當年他以此片打敗謝霆鋒，拿下最佳男配角。

根據親友在臉書透露，吳朋奉死於心肌梗塞，猝逝於板橋姪女家樓上，吳朋奉去年就曾對外透露，他的生活伴侶就是7歲的日本狆愛犬「碰碰」。吳朋奉生前未娶，感情世界神祕，過去接受本報專訪時透露，可能兒時受父母離異影響，以致對婚姻惶恐。

除了「父後七日」之外，包括「海角七號」、「大稻埕」及「總舖師」等多部賣座國片中，吳朋奉都擔任稱職綠葉。

(中時電子報)