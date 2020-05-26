友訊科技（2332）公司、市場兩派激戰，董事長胡雪找來曾橫跨多個產業的前華航董事長、前台灣之星董事長趙國帥協助、出任首席顧問。上任第二天，趙國帥面對媒體舉行說明會，強調自己不涉入經營權之爭，但他將站在公司治理的立場，提供友訊在組織體制型造、企業文化重塑，協助其未來營運策略的健全。

趙國帥透露，與胡雪走經由一名共同認識的長輩牽線認識，對於胡雪欲守住已故創辦人高次軒創立的友訊與那份執著，他備受感動，因此抱著俠義精神、決定拔刀相助。由於他未持有友訊的股份、立場相對中立，加上過去他曾在不同產業積累不同經驗，因此有信心能為友訊注入新的元素、協助其進行體制內的攻革。

他認為，首要之務是穩定友訊內部軍心，後續在協助未來營運策略部分，包括從內部公司治理著手，讓公司在既有基礎下更精實、讓股東更有信賴感，同時在組織變革方面，也逐步將功能部門的專業經理人找齊。

對於友訊公司的基本體質，趙國帥也給予肯定看法，雖近年屢有虧損，但在開源節流下已有改善，他亦對於胡雪有心要帶領友訊重返榮耀的決心肯定，接下來他在獲得胡雪的充分授權，及雙方溝通順暢的合作下，將可發揮互補綜效。

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