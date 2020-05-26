曾以電影《父後七日》、《歸途》及戲劇《第一響槍》分別拿到金馬男配、台北電影節影帝及金鐘視帝，被封為「三金影帝」的吳朋奉驚傳猝死於家中，享年55歲，目前等待法醫解剖釐清死因。

以猝死來說，多數人第一時間會聯想與心血管疾病相關，根據衛福部公佈最新國人10大死因，心臟疾病位居第2名，僅次於癌症，但若將所有心血管疾病加總起來，每年死亡人數高達4萬8000多人，早已超越癌症。

近年來也頻頻發生青壯年猝死案例，例如高雄罷韓遊行時，曾有一位32歲機車騎士突然心肌梗塞當場倒地，也曾發生46歲高雄警員睡夢中過世、50歲台南警員聚餐中趴下猝死等。

更奇特的是，過去心血管疾病導致的猝死大多發生於冬季，現在竟然也經常發生於夏天，包括台東「孩子的書屋」創辦人陳俊朗(陳爸)或是在舞台上演唱《燒肉粽》時突然倒地的台語歌王郭金發，都在夏天爆發心肌梗塞。

國泰醫院心血管中心醫師陳玠宇說，近年夏天卻有愈來愈多心臟病發作的例子，比以前增加2~3成，而且很多是沒有心臟病風險的人，推測應該是

極端氣候溫差過大所導致。陳玠宇說，心臟病是一個概稱，其中包含了心肌梗塞、心律不整、心臟衰竭、心肌炎等等疾病，但不管是哪一種，猝死機率都相當高。以急性心肌梗塞為例，倒下去第1分鐘如果立刻急救，有8~9成機率活命，之後每拖1分鐘存活率就下降7~10%，10分鐘之後幾乎就沒機會了！」

醫師也提醒民眾，如果活動中如走路、運動時發現胸悶、喘等異狀，就要趕緊就醫。醫師會再以心電圖、X光檢查是否有立即性危險，也許多一份留心，就能因此挽救自己的寶貴生命。

(中時電子報)