嬰兒一般都要到出生後8至9個月、平均要一歲左右才會開始走路。但在英國出現一位女嬰，不用輔助的情況下，2個月大就能站立，令許多人感到不可思議。

住在英國布里斯托爾、現年35歲的特茲拉（Tezra Finn-Johnston），他的戀人，23歲的艾蜜利（Emily Derrick）在1月底為他生下了2500公克的女兒盧拉（Lula），而盧拉在出生後15周的現在，已經可以不必支撐就能站起來。

目前為止，嬰兒最早能走路的金氏世界紀錄是出生後6個月，特茲拉很自豪的表示，我的女兒一定可以比他早。

為了強化盧拉的下半身，出生後一個月，特茲拉就讓盧拉坐在他的膝上，然後慢慢扶著她站起來，當然特茲拉是把盧拉抱著，以免她受傷的姿態，沒想到才第二個月，盧拉就自己可以站起來。

特茲拉認為，盧拉出生時才2500公克，體重比較輕，但她的體重和肌肉的平衡感一定很好，現在快4個月大了，不用我的支撐，她可以自己站起來。

不過小兒科醫師則提出警告，認為嬰兒的骨頭，這時候還沒發育完整，恐怕無法支撐身體的重量，很有可能會因為要負擔身體的體重而讓膝蓋彎曲，未來關節恐出現病變。

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(中時電子報)