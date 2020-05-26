台灣肺炎疫情趨緩，新竹縣政府終身教育學習課程近日陸續復課，暫停近2個月的社區大學課程也將於6月1日復課，春季班時間也將延後至8月，復課後仍須做好防疫工作，且不再開放旁聽、未報名民眾入內。

新竹縣2所社區大學課程自4月3日開始停課，不過隨著疫情趨緩，新竹縣政府26日宣布，將於6月1日復課，竹北、竹東社區大學主任曾慶祺表示，多數學生都期望早日復課，若因課程延後造成學員的不便，社區大學也會以專案方式辦理退費，退費方案近日將公告。

為了讓學員安心上課，社區大學在上課前也會在門把、電燈開關、開飲機按鍵等地方，以酒精消毒，校門口也會安排人員量測體溫、部分場地則使用紅外線測溫儀量，學員入校仍須戴口罩，也須填寫健康聲明書。

若有學員發燒，校方會要求回家休息，教室內學生座位也會拉大間隔，並開啟門窗通風，各班也會準備消毒水，下課前先行擦拭。為了準備復課，校方也於社區大學教室如竹北國中、博愛國中及自強國中等，做防疫演練，使民眾更加放心。防疫重點也包含實名制管理，以及疫情調查動線是否流暢等，期望學員落實勤洗手、戴口罩、生病不上學等健康原則。

(中時 )