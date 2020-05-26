曾拿下金馬男配、北影影帝及金鐘視帝的「三金影帝」吳朋奉，今爆出驟逝噩耗，友人透露上周日(5/24)吳朋奉被家人發現倒臥家中沒了心跳，人生停止在55歲這一年，猝逝消息震驚各界，如今進一步曝光，第一個發現者正是住吳朋奉樓下的姪女，也還原了當天情況。

影帝吳朋奉猝逝消息獲得其經紀公司證實，享年55歲，而吳朋奉雖獨居於板橋，但樓下有家人照應，他住6樓，姪女住在5樓，據《聯合報》報導，上週日(5/24)吳朋奉本約好跟姪女外出購物，姪女上樓找他，發現他倒在陽台，已經沒了呼吸心跳，連忙報警。

警消到場後初步調查，判定吳朋奉已死亡陳屍多時，現場沒有明顯外力介入的跡象，因此安排今天相驗，已釐清真正死亡原因，據吳朋奉友人表示，他3月時曾透露常喘不過氣，有去看醫生，但還不能確定是否心肌梗塞，家屬則希望等鑑定報告出來後，再對外說明。

(中時電子報)