新北市貢竂區「馬崗村」擁有一個飽含歷史文化資產的石頭屋聚落，因部分地主有意收回，讓建商進駐開發，22戶居民為保全聚落文化，申請登錄聚落建築群，但遭新北市政府文資審議大會拒絕，居民因此提起行政訴訟救濟。

台北高等行政法院今開庭，居民委任環境權保障基金會專職律師黃馨雯出庭，她主張，馬崗村的文資價值評估報告指出，馬崗是東北角重要地標，在漁業發展歷史具有重要地位，明確指出符合聚落建築群3項登錄基準，但文資審議大會卻未提及。

黃馨雯說，文資審議大會指馬崗村缺乏歷史脈絡、家族體系不完整，但這應是主管機關調查義務，另進行文資價值評估的張震鐘委員，審議大會以持有特定立場為由要求回避，不符最高法院過去判決見解，決議不登錄處分有違法瑕疵，應予撤銷。

新北市府抗辯，文資審議大會是經過調查及委員審議後決議不登錄，因張震鐘委員不是經由文資審議相關法規遴選出來，而是透過其他管道特聘，才認為可能有特定立場，且大會多數委員均認為不符合登錄條件，就算加入張震鐘1人的意見，也不會改變決議結果。

據悉，馬崗石頭厝的建築風貌，是為了對抗凜冽長時間的東北季風，反應了東北角獨特的文化價值，建築歷史最早可追溯至清代，這樣完整的漁村聚落風貌，只有當地馬崗村及卯澳村完整保留，堪稱「活的文資保存」。

(中時 )