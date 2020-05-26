台灣民意基金會26日發布520後首份民調，調查結果指出，總統蔡英文聲望達71.2％，創歷史新高；另外此次受疫情影響，認為大陸應對新冠肺炎大流行負起最大責任的民眾也高達76.1％，也因此，某種程度導致認為自己是台灣人並感到驕傲的認同比例高達77.7％。前立委林濁水表示，當國家面臨重大災害，如此次疫情是，會產生「聚旗現象」，民眾會去擁戴領導者，川普就是最好例子，他原本的支持度因疫情而反彈，但是否維持仍有待觀察。

民調指出，總統蔡英文第二任任期已經開始，目前為止，贊成她處理國事的方式，包含人事安排與政策，非常贊同的有26.1％，還算贊同的有45.1％，獲得超過7成台灣人民的肯定與支持，是蔡在總統任內歷史新高。與上次相比，結果相去不遠。台灣民意基金會董事長游盈隆稱，這樣高支持度的結果主因仍是就職後蜜月期的效應。

兩岸部分，認為大陸必須針對新冠肺炎疫情負起最大責任的台灣民眾，多達54.6％認為非常同意，有21.5％的民眾認為還算同意，僅有16.5％的民眾表示大陸不應負責。另外，認為自己是台灣人、不是中國人，並感到驕傲的比例高達77.7％。游盈隆認為，新冠肺炎在大陸大流行一定程度的導致了台灣民眾向對岸切割，大家情感上不會將自己歸到大陸。

而「一國兩區」的民意基礎，在二十歲以上台灣成年人中，有約21％支持「一國兩區，未來統一」，但有66％的人不支持。也就是說，「一國兩區，未來統一」的政治主張和法令規定缺乏台灣民意基礎，違反社會主流民意，這無疑是一個嚴重的問題。

國家政策研究中心研究委員林嘉誠指出，未來蔡英文仍面臨很大挑戰，美中對抗以及接下來的渤海演習要如何因應，以及全球治理體系已發生重大改變，台灣身處其中的挑戰將更加巨大。而大陸除對香港出重手，預料也將會對台出重手，這是蔡政府首當其衝要因應的問題。

(中時 )