據虛擬專用網路（VPN）提供商Atlas VPN消息指出，在北京計畫針對香港制訂嚴格的國家安全法之後，21日香港對VPN的需求激增了5倍多，反映出人們對互聯網隱私的擔憂。

據路透報導，Atlas VPN表示，作為一種可幫助人們繞過網路限制的工具，VPN安裝量在22日再次激增，是前一天的3倍多，而21日使用關鍵字「VPN」的搜尋興趣比前一天猛增了1680％。它援引Google Trends的數據補充，對「VPN」的搜尋興趣在22日創下了紀錄新高。

香港於1997年回歸大陸，實施「一國兩制」，這保證了香港享有高度的自治權，包括言論自由。香港還可以不受限制地上網，而在大陸，像谷歌（Google）、Facebook和Twitter這樣的網站遭到封堵。

北京將直接制定國安法的計畫讓金融市場打寒顫，迅速招致外國政府、國際人權和隱私團體的指責，他們擔心這可能會導致更強的監控和審查。

Atlas VPN首席營運官Rachel Welsh表示，如果香港在不久的將來受到與大陸公民相同的數位限制，那麼可以預期對VPN服務的興趣會變得更高。

香港和大陸官員都設法讓投資人放心其利益不會受損，並稱港版國安法只是針對少數對大陸國家安全構成「迫在眉睫危險」的「麻煩製造者」。

(旺報 )