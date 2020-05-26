《打噴嚏》正式海報曝光，宣布電影要在7月15日全台上映。（傳影提供）

柯震東、林依晨主演電影《打噴嚏》，改編自九把刀同名小說，電影原定計劃在2014年上映，因柯爆出乎麻事件延檔6年，終於要在今年暑假第1天登上大銀幕，26日電影公布預告和海報，在片中化身拳擊手「不倒俠」的柯表示，「這世界上沒有什麼事情說得準，但只要還能站起來，就不算輸吧！」與男主角精神不謀而合。

柯震東在片中飾演一位在孤兒院長大的男孩，遇見了會疼惜他、照顧他的「心心姐姐」林依晨，兩個人培養了深厚的情感，當中有一個浪漫的設定，就是熱血純情的柯，卻是林的過敏源，只要一想到男方，她就立刻會打噴嚏，是繼《那些年，我們一起追的女孩》、《等一個人咖啡》後的另一波青春突進旋風。

預告釋出，除了男女主角外，片中其他主要演員也一起曝光，包含柯震東的好友王大陸登場，有哥倆好一起在山坡上飆男兒淚的戲，還有吳建豪、張曉龍等人。電影導演則由柯孟融與戚家基共同執導筒，台灣導演柯孟融曾入圍東京、首爾等短片影展奇幻單元；香港導演戚家基在科幻和動作片領域有著豐富的執導和製作經驗，兩人共同打造這部兼具精彩動作場面與深刻熱血愛情之作。電影7月15日在台上映。

(中時 )