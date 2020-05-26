後新冠肺炎疫情時代來臨，地方縣市政府首長為拚經濟，不分藍綠皆有意邀請衛福部長陳時中到地方，行銷觀光景點也振興經濟，反倒是本該成為「經濟陳時中」的國發會主委龔明鑫卻毫無熱度，導致政策宣導效益不佳，形成政壇有趣的對比。

台灣民意基金會今(26)日舉行最新民調發表會，指出國人對於陳時中的「感情溫度」高達87.78度，遠高於國人對總統蔡英文、副總統賴清德和行政院長蘇貞昌，且交叉分析後可發現，有91.9%的國人對陳時中有好感。政院人士笑說，「會不會功高震主啊？」

陳時中日前現身墾丁大街，一席花襯衫讓眾人驚豔，且吸引的人潮可謂人山人海，讓當地人看傻眼。「陳時中效應」讓屏東縣長潘孟安笑開懷，連地方盛傳有意投入下屆屏東縣長選舉的立委周春米也到場合影，並送上一雙木屐，宣傳效果十足。

陳時中熱潮不只屏東政壇有感，台南市長黃偉哲隨即也力邀陳時中，今日已確定陳時中本周末要到台南進行2天1夜的小旅行；黃偉哲受訪時滿心期待，並說要準備「阿中自助餐」，將台南美食塞到部長肚子裡。搶在黃偉哲之前，桃園市長鄭文燦也在今早對外宣布，本周五陳時中預計到桃園視察，將邀請部長到永安漁港體驗客庄旅遊。

除綠營縣市首長外，藍營的政治敏感度不遑多讓。國民黨籍宜蘭縣長林姿妙今日說，台灣疫情穩定，要感謝陳時中及防疫人員，「一定會去邀請部長」，顧防疫也要拚經濟；台中市長盧秀燕則是昨日受訪時主動透露，已經和陳時中通過電話，並著手研議最佳時間到台中拚經濟。而國民黨人氣王新北市長侯友宜則說，只要能夠帶動新北市經濟，「我願意跟所有人結盟，一起並肩作戰。」

相較正牌陳時中能顧防疫又拚經濟，一直以來被期許成為「經濟陳時中」的龔明鑫卻被政壇冷落，且振興券遲遲無法上路，早讓不少朝野委員極度不滿。據了解，行政院長蘇貞昌昨晚與執政黨委員聚餐時，也有委員點名龔明鑫應展開「振興之旅」。

政壇人士分析，陳時中上半年打了一場國際矚目的防疫戰，疫情暫緩後，「陳時中炫風」才剛要展現威力；如同過去幾年台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜的崛起，這股社會能量不會輕易消散，但是否能實質振興台灣經濟，還需要觀察。

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(中時電子報)