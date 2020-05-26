住在美國德州的35歲女性珍妮（Jenny Mar）在3月15日時，以剖腹生產的方式，生出4胞胎，而且是同卵4胞胎，目前為止全世界只有72個案例，連負責接生的醫生都說，「我的職業生涯中，這大概是最初也是最後一個的特別案例。」

先生克里斯和珍妮的媽媽一起在醫院陪伴她，第一個出生的是1077公克的哈里遜（Harrison），第二個是1190公克的哈迪（Hardy），第三個是1097公克的亨利（Henry），最後則是878公克的胡德生（Hudson）。

珍妮在去年11月時有做超音波檢查，當時的醫生說是3胞胎，結果隔一周後去婦產科時，醫生檢查完說有4個。丈夫克里斯表示，短短的一周從3個變4個，與其說是吃驚，不如說是驚嚇。醫師說4個都很健康，我還對醫生說，「我怕下星期來變成5個，再也不要來醫院了」。

負責幫珍妮產檢的勞倫（Lauren Murray）則表示，自然懷孕又是同卵4胞胎的機率，只有1100萬至1500萬分之1，全世界也只有72例。

珍妮則表示，這是家族中第一次有多胞胎出生，醫生還要我去買彩券，說這樣的機會太難得。不過4個小孩在肚子裡，共用一個胎盤，我也只能努力補充營養，希望他們都能健康一點。

4個小嬰兒在新生兒治療室待了10個星期，直到5月中才健康地離開醫院。珍妮表示，生4個最辛苦的莫過於餵奶的時候，一頓就要餵1小時，每天都要花3個小時以上的時間在餵奶。而老公克里斯則表示，4個人實在太像了，很擔心將來分不出來誰是誰。

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(中時電子報)