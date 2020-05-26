口罩限制出口、強制徵用近4個月，終於將在6月1日解禁。但解禁時間都還沒到，大批訂單湧入口罩大廠，不只國內搶、國外也搶，還有海外買家向口罩大廠康匠下訂上億片口罩，想必屆時將掀起第二波的口罩之亂。

衛福部長陳時中25日宣布，口罩徵用政策將改為「定額徵用」，指揮中心將扣除庫存量、戰備量、民生及公務使用，維持2周9片實名制販售下，剩餘產量可由廠商自由銷售，無論要外銷、或在國內販售均可。雖然仍有實名制販售，還是止不了民眾想屯口罩的慾望，紛紛到口罩場中衛的臉書留言，何時可以開放下訂。

《三立新聞》報導，口罩大廠台灣康匠表示，他們的口罩日產量250萬片，一公布口罩6/1解禁，就大批訂單湧入，不只國內，還有歐美國家像是美德法、亞洲則是日本、泰國、菲律賓，甚至還有紐澳的訂單在接洽中。還接到一次喊要下訂上億片口罩的海外洽詢訂單，若接單估計訂單已要排到10月之後，目前仍在評估是否能出貨。

(中時電子報)