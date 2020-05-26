「三金影帝」吳朋奉26日驚傳猝逝，留給外界無限惋惜，其實他生前個性瀟灑豁達，雖事業得意，但感情世界卻很神祕，曾交過日本、法國女友，但都遺憾分手，55歲仍獨居的他，生活伴侶就是7歲的愛犬，但他依舊過的自在，並專注在最愛的演戲上。

吳朋奉提到自己面對生離死別，會特別感到哀傷的是｢離、別」，他認為「死亡沒那麼可怕，每個人都會死，死就死了」，反倒是「病來磨死不掉比較可怕」。

名嘴狄志為在臉書發文分享他認識的吳朋奉，他對人生看得很豁達、不要求片酬，只要求演戲過癮，也讓狄志為不禁感嘆：「吳朋奉都做到了」。

曾和他合作過電影《父後七日》的女星張詩盈透露，前幾天群組還有人傳吳朋奉的黑白照，當時他還開玩笑「這張拍真好我要當遺照」，想不到一語成讖，就看到新聞用這張圖，讓她震撼又悲痛。

吳朋奉從小在三重、萬華長大，因台語說得好，後來還成為許多演員的台語老師，不過他自曝自己其實是外省第2代。

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(中時電子報)