中衛公開口罩禁令解除的銷售通路，卻被眼尖網友發現好市多不在列表中，經私訊中衛小編後得知，好市多的貨過段時間也會陸續補上，但價格則要看好市多決定，引發網友熱議，等好市多去搶單，又要開始囤了嗎？
網友在臉書社團《好市多商品經驗老實說》分享，口罩解禁後，中衛口罩的販售通路。其中，網購有PChome、MOMO、YAHOO、博客來、蝦皮購物和墊腳石，實體門市則有，7-11（北台灣3千家分店）、康是美、屈臣氏、家樂福、大潤發、寶雅、Tomod’s等18個通路販售，但原PO發現，竟然沒有好市多！等好市多去搶單。
貼文曝光後，引發網友熱議，「價格回不去了，好市多太便宜，被踢了吧」、「解禁之後..最便宜是藥局實名制2週9片」、「好市多中衛價格，回不去了」，但有網友說，口罩原料漲（成本增加）、市場需求大，受價上漲很正常，除非廠商暴利，否則衛何不准調價格？
不過也有不少網友看了直喊，「需求量沒這麼大的真的不要囤貨」、「現在是又要囤的概念嗎？想問看看之前囤貨的現在用了幾片」、「跟衛生紙一樣，買一種安全感」、「好可怕...現在是要搶糧嗎」、「還好實名制還保留，不然更難買得到」。
過去好市多中衛口罩200入285元的實惠價格，讓許多網友非常想念，經私訊過中衛的臉書小編後得知，好市多的中衛口罩也會陸續補上，但價格部分則要看好市多決定。
文章來源：好市多商品經驗老實說
(中時電子報)
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