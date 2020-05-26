主要產油國堅守減供承諾的跡象明顯，以及世界各地陸續鬆綁新冠肺炎的防疫封鎖措施，可望帶動汽車用油需求，周二原油價格走高。

目前美國WTI原油期貨上漲0.94美元或2.83%，報每桶34.18美元。由於美國周一為陣亡將士紀念日，金融市場休市，美國期油未有結算價。繼周一收漲1.1%後，布蘭特期油目前續漲0.44美元或1.24%，為每桶35.97美元。

俄羅斯宣布其原油產量幾乎已跌至與OPEC+敲定的減產目標，即5、6月份每日減產850萬桶。由石油輸出國組織（OPEC）與其他主要產油國組成的減產聯盟OPEC+，在今年4月達成協議，同意在5、6月每日合計減產近1000萬桶原油，該聯盟準備於6月初再次召開會議，討論維持減供以提振油價等議題。目前原油價格仍較今年初下跌約45%。

此外，俄羅斯能源部長諾瓦克（Alexander Novak）表示，燃料需求升高應有助於在6或7月以前，減少目前全球每日約700萬～1,200萬桶的原油供應過剩。

(時報資訊)