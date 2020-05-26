美系外資針對矽力-KY(6415)出具最新研究報告指出，看好在大陸5G持續推動下，矽力-KY整體前景依舊樂觀，維持目標價1500元、買進評等。

美系外資表示，矽力-KY有資格將PMIC(電源管理IC)運送到華為，但美國對華為的限制增加了不確定性，儘管今年對大陸5G的推出、需求衝擊有限，但假設明年兩國政府之間持續互不妥協，則對矽力-KY風險不排除會進一步浮出水面。

美系外資表示，5G需求將加速並推動矽力-KY營運增長力道，且隨著5G基礎設施和智慧手機的滲透率不斷提高，矽力-KY整體前景依舊樂觀，維持目標價1500元、買進評等。

美系外資表示，在大陸對5G需求持續成長下，客戶將專注於信息娛樂，視頻監控、LED照明等，目前5G才剛剛開始推動收入增長，雲計算將做出有意義的貢獻，且在接下來的幾年中，儘管矽力-KY最初專注於超大規模客戶，已經有小批量開始銷售，並且將在2021年底之前開始出貨到主機板客戶，且大陸工業需求在新冠肺炎減緩後，已經開始慢慢回溫，但海外需求一直很弱，至於車用方面，將在2021年交付給海外客戶。

另外，美中衝擊持續加劇，美系外資進一步表示，當前的全球環境促使其客戶擴大本地採購，使大陸本地化成為不可逆轉的趨勢，矽力-KY也將因此受惠。

(時報資訊)