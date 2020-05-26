蔡英文總統今天前往忠貞營區視導憲兵指揮部，強調要在維持團隊軍紀和社會價值之間取得均衡。她要求憲兵務必要維持高水準的表現，一起打造一個兼顧部隊紀律，也能維護個人權益的從軍環境，讓國軍受到人民尊敬，也讓更多年輕人有從軍的動機。

蔡英文總統今天由國安會祕書長顧立雄、國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光等人陪同前往憲兵指揮部。首先視導快速反應連戰力及緝毒犬訓練成效展示，並頒發加菜金慰勉官兵辛勞。

她說，每天她到總統府上班的時候，第一個看到的就是憲兵。「憲兵的忠貞、志節、紀律，我都看在眼裡，非常地肯定」。

不只是她看在眼裡，每一年國慶，憲兵「快反連」的操演，也總是受到國人以及各國觀禮貴賓的喝采。她認為「憲兵的形象，就是國家的門面」。除了本身的戰訓任務，憲兵還具備「司法警察」身分，有責任打擊犯罪。

蔡英文舉例，這幾年，憲兵積極參與反毒工作，從2018年開始，已經配合高檢署，執行過4次全國查緝行動，成果也相當豐富。今年憲兵成立的「緝毒犬分組」，也已經投入國軍營區的毒品偵查工作。

雖然勤務這麼多元，責任也很重大，不過，她說，透過簡報和視察，「我很放心，在憲指部黃金財指揮官的帶領之下，加上全體官兵的努力，每一項任務，憲兵都會使命必達」。

蔡英文在520就職演說中曾宣布，將改善部隊的管理制度，達成管理的現代化、專業化，並在維持團隊軍紀和社會價值之間取得一個均衡。

她說，憲兵是「軍伍之師」，是國軍各軍種的表率，在大家熟悉的「憲兵歌」裡，一開頭的歌詞就是，「整軍飭紀，憲兵所司」。

她期許憲兵，務必要維持高水準的表現，「也和我一起來努力，我們一起打造一個兼顧部隊紀律，也能維護個人權益的從軍環境」，讓國軍受到人民尊敬，也讓更多有志於保家衛國的年輕人，更有從軍的動機。她請大家以身作則，砥礪自我，「一起為中華民國國軍的進步來努力」。

(中時 )