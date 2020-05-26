今年大學個人申請入學日前放榜，國教行動聯盟今天召開記者會表示，今年學測數學科考題依然缺乏鑑別度，而超額篩選的問題也沒改善，他們要求，學測每科滿級分從15級分改為30級分、個人申請不限志願數及將指考分發名額提升到5成以上。

國教盟表示，去年大學個人申請各校系的平均篩選倍率為3.431，今年提高為3.447；去年最高篩選倍率29.5，今年提高到38；去年清大電機系乙組招40人篩進了506人，今年換成陽明大學醫學系醫師組招39人篩進了472人。超額篩選的問題，依然沒改善，只是換了系。

國教盟理事長陳鐵虎表示，去年學測鑑別度不夠，今年繼續發生，數學科題目太簡單，滿級分學生高達1萬4000人，無法區分出考生程度。去年國教盟建議學測每科滿級分從15級分改為30級分，未被接受，導致「同分同燈」的一大堆。

「個人申請入學淪為大學搶學生的管道，先搶先贏，卻不顧招生品質。」陳鐵虎說，他們主張，降低個人申請招生比例，將指考分發的名額提升到5成以上，尤其國立大學更應該這麼做，以讓弱勢生有機會進到好大學。今年指考分發名額（甄選入學回流名額），約在3成5到4成左右。

大學退休副教授尹蓉先指出，考生在申請入學落榜，可能不是因為不夠努力、不夠優秀，而是因為父母的職業、戶籍地或是所就讀的高中不符大學端的設定，這個制度很有問題。

對於國教盟質疑今年超額篩選狀況並未改善，招聯會回應，今年新增「分科篩選」工具，部分校系「增加科目」後，整體上超篩情況改善，超篩50人（含100人以上）以上的校系降為53個，佔全國校系大約2.5％，且主要在醫學類，分發結果也看到有部分校系反倒出現缺額。

至於學測每科滿級分改為30級分，招聯會說，學測成績不是個人申請招生唯一標準，而是屬於門檻性質，因此15級分已經足夠。

(中時 )