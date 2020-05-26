「鐵拳」泰森(Mike Tyson)的招牌還值不少錢！根據格鬥新聞MMA Fighting報導，BKFC拳擊聯盟開價2000萬美元邀他比賽，而且泰森還拒絕了。接著BKFC總裁又說要再加價，盼能說服泰森。

BKFC是Bare Knuckle Fighting Championship的縮寫，意思是不戴拳套的拳擊比賽，所以泰森不願意參加。對於53歲的泰森，完全不戴護具上陣有風險，也可能危及對手生命。BKFC採用圓形的擂台，跟一般拳擊手習慣的四角擂台有很大差異。

泰森預計的對手「瘋狗」席爾瓦(Wanderlei Silva)一口答應出賽，BKFC開價給席爾瓦1000萬美元與收視分紅。席爾瓦是退休綜合格鬥拳手，今年43歲。BKFC於2018年才成立，做為一個新興的聯盟，請泰森來打復出賽絕對可以收到最好的廣告效果。

泰森未必想打瘋狗，因為想跟他打一場的人多到要排隊，包括最大咖的前拳王、被泰森啃過耳朵的賀利菲德(Evander Holyfield)。泰森前幾日已經出現在AEW摔角擂台，他打著赤膊，上身結實健壯，看來狀況真的不錯。

(中時電子報)